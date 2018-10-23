معاذ بوشارب: شرفتموني بترشيحي لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

شكر معاذ بوشارب مرشح الافلان لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال مداخلته أمام رؤساء الكتل البرلمانية النواب على ترشيحية.

وقال معاذ ان رئيس الحزب الرئيس بوتفليقة وقيادة جبهة التحرير الوطني بترشيحه لرئاسة المجلس ، وهو تكليف و تشريف من اجل الوصول الى مبتغى الحزب.

وان الحزب به من الطاقات التي يمكنها تبوئ المسؤولية بكفاءة و حكمة مكنت من الخروج من الازمة الاخيرة للمجلس بسلام.

وأردف ان هناك من يترصد بالجزائر و مستقبلها لكن ارادة الرئيس بوتفليقة وقيادته كانت أقوى بالخروج من الازمة.

كما شكر بوشارب الاحزاب التي ساندت ترشحه لرئاسة المجلس على تشريفه بترشيحه للمنصب.