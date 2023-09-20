معارض الدخول المدرسي.. وزير التجارة سعيد
علّق وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، على معارض الدخول المدرسي 2023-2024.
كما عبّر وزير التجارة، عن سعادته الكبيرة بنجاح معارض الدخول المدرسي في كل أنحاء التراب الوطني. مشيرا إلى أن هذه المعارض تزرع فرحة في نفوس التلاميذ وأوليائهم. كما تنمي روح الأمل في غد أجمل للجزائر.
وكتب زيتوني عبر صفحته الرسمية فايسبوك “سعيد جدا بنجاح معارض الدخول المدرسي 2023-2024 التي نظمتها وزارة التجارة وترقية الصادرات”. “في كل أنحاء الجزائر فرحة التلاميذ وأوليائهم تزرع الأمل في غدٍ أجمل للجزائر”.
الوزير يستنكر إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية رغم إنقضاء أزمة كورونا
وأشرف وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على تدشين معرض المستلزمات المدرسية بمتنزه الصابلات في الجزائر العاصمة.
أين قام الوزير بالتنقل في المعرض بين المستوردين وقام بالتحدث معهم حول الأسعار ووفرة الإنتاج.
واستغرب الوزير، من عدم إنخفاض أسعار الأدوات المدرسية بعد إنقضاء أزمة كورونا، بالرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 60 بالمائة في العالم.
كما استنكر الوزير السعر المرتفع لكراس 96 صفحة والذي بلغ 76 دينار.
وذكر زيتوني، أن الوزارة في طور التحضير لمعارض وطنية لبيع الأدوات المدرسية، خاصة في ولايات الجنوب.
وطلب الوزير من المستوردين، توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية، بأسعار معقولة. ودعاهم لإطلاق عملية الدعم بالتخفيض عل الأقل خلال الدخول المدرسي.