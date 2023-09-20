معارض الدخول المدرسي.. وزير التجارة سعيد

علّق وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، على معارض الدخول المدرسي 2023-2024.

كما عبّر وزير التجارة، عن سعادته الكبيرة بنجاح معارض الدخول المدرسي في كل أنحاء التراب الوطني. مشيرا إلى أن هذه المعارض تزرع فرحة في نفوس التلاميذ وأوليائهم. كما تنمي روح الأمل في غد أجمل للجزائر.

وكتب زيتوني عبر صفحته الرسمية فايسبوك “سعيد جدا بنجاح معارض الدخول المدرسي 2023-2024 التي نظمتها وزارة التجارة وترقية الصادرات”. “في كل أنحاء الجزائر فرحة التلاميذ وأوليائهم تزرع الأمل في غدٍ أجمل للجزائر”.

الوزير يستنكر إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية رغم إنقضاء أزمة كورونا