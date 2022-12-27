معارض للصناعة التقليدية بالفنادق خلال فترة بطولة “الشان”

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، بأنه سيتم خلال فترة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان”. التي سيجرى جزء من منافساتها بهذه الولاية. تنظيم معارض للصناعة التقليدية في الفنادق التي ستستقبل الوفود المشاركة.

وأضاف وزير السياحة، أنه سيتم تنظيم معارض للصناعة التقليدية خلال فترة “الشان” على مستوى الفنادق التي ستستقبل الوفود المشاركة ومحيطها المباشر. كما سلّط الضوء على الصناعة التقليدية بقسنطينة “اللباس التقليدي وتقطير زهرة اللارنج و صناعة النحاس وغيرها”.

أضاف الوزير بأن ذلك يندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى اغتنام جميع التظاهرات التجارية والاقتصادية والثقافية والرياضية على وجه الخصوص. من أجل تثمين ثراء التراث الوطني و الترويج لوجهة الجزائر.

كما أعلن وزير السياحة، عن إنشاء مركز للصناعة التقليدية بقسنطينة من أجل تحسين ظروف عمل فئة الحرفيين. أبرز الوزير أهمية التكوين في هذا المجال الخلاق للثروة.

علاوة على ذلك وبعد أن جدّد الوزير إلتزام الدولة بتشجيع الإستثمار في المجال الفندقي تطرق إلى إحصاء 15 مسارا سياحيا ودينيا وطبيعيا وتاريخيا بقسنطينة عبر البوابة الإلكترونية “المسارات السياحية بالجزائر”. التي أطلقتها السلطات العمومية في إطار تنفيذ إستراتيجية الترويج لوجهة الجزائر.