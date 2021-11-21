معاشات تصل إلى 40 مليونا للأساتذة الاستشفائيين

صندوق التقاعد شرع رسميا في صبّها والعملية تتم تدريجيا

تراجع العجز المالي لصندوق التقاعد بـ 4 آلاف مليار بسبب عدم صبّ الزيادات السنوية

سيعرف العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد تراجعا طفيفا مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب عدم صبّ الزيادات السنوية في حسابات أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد، لتصل القيمة إلى أربعة وستين ألف مليار سنتيم مع نهاية العام الجاري.

علمت “النهار” من مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد، بلغ مع نهاية شهر أكتوبر المنقضي، ٥٦٠ مليار دينار، بما يعادل ٥٦ ألف مليار سنتيم، في انتظار ارتفاع القيمة إلى أربعة وستين ألف مليار مع نهاية العام الجاري، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا مقارنة بالسنوات الماضية، أين كان يتراوح بين ثمانية وستين وسبعين ألف مليار سنتيم، وأرجعت السبب في ذلك، إلى عدم صبّ الزيادات السنوية في حسابات ثلاثة ملايين ومائتين وستة وستين ألف متقاعد، المرتقبة شهر ماي من كل سنة، والتي اقترح بشأنها أعضاء مجلس الإدارة في وقت سابق نسبا تراوحت بين “1.5 و 6٪”، مما يتطلب رصد مبلغ مالي بقيمه أربعة آلاف وثلاثمائة مليار من أجل صبّها، حيث عرف قرار فرض الزيادات تأخرا بستة أشهر كاملة في سابقة تعدّ الأولى من نوعها منذ تاريخ تقنينها لأول مرة.

وعلى صعيد مغاير، أفادت مراجع “النهار” بشروع إدارة “CNR” في صبّ معاشات الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين بعد رفعها إلى ما بين ثلاثين وأربعين مليون سنتيم، حيث شملت الزيادات عشرة أساتذة من أصل ثلاثمائة وخمسين آخر سيستفيدون من المعاش تدريجيا قبل نهاية السنة الجارية.

ويعيش الصندوق الوطني للتقاعد على صدقات ناتجة عن قرض مالي عن الصندوق الوطني للاستثمار، يتم تسديدها تدريجيا إلى غاية عام ٢٠٣٩، وأخرى عبارة عن دعم مالي ناتج عن رسوم تفرضها المديرية العامة للجمارك عن كل عملية استيراد بنسبة ٢ ٪، يتم تحويلها مباشرة لخزينة الصندوق المفلس، في انتظار دعمه من الجباية البترولية لاحقا من التكفل بصبّ معاشات ثلاثة ملايين ومائتين وستة وستين ألف متقاعد يكلفون صرف أزيد من ١١٠ مليار سنويا.