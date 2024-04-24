معاشو :”قمت بواجبي وسنتوج بالنهائي على حساب مولودية الجزائر”

كشف حارس شباب بلوزداد الشاب رضوان معاشو أنه كان يعلم جدا أنه سينشط ضربات الترجيح بعد أن جمعه حديث خاض مع المدرب كارلوس باكيتا.

وقال معاشو في حديثه لـ “النهار” عقب الفوز و التأهل على حساب إتحاد العاصمة “النهائي لم يكن سهلا، والحمد لله أننا فزنا و قدنا فريقنا شباب بلوزداد إلى النهائي لمواجهة مولودية الجزائر”.

كما أضاف معاشو “كنت أعلم أني إذا وصلنا إلى ضربات الترجيح، سـأنشطها شخصيا، لهذا كنت مستعد من الجانب النفسي، الحمد لله قدت فريقي و هذا واجب بالنسبة لي”.

وأردف معاشو “إن شاء الله سنلعب النهائي أمام مولودية الجزائر و سنتوجه بالنهائي”.

وكان المدرب باكيتا قد اعتمد على معاشو في ضربات الترجيح بعدما نشط قندوز المباريات طيلة التسعين وفي أشواطها الإضافية.