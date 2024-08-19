معاشو: “نطمح لضمان التأهل في لقاء العودة أمام نادي ليوبار”

أكّد حارس مرمى فريق شباب بلوزداد، رضوان معاشو، عزمه رفقة بقية زملائه على تحقيق التأهل للدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا، على حساب فريق ليوبار الكونغولي.

وصرّح معاشو، للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على “فايس بوك”: “حققنا الأهم في أول خرجة لنا في الموسم الكروي الجديد والتي كانت في رابطة أبطال إفريقيا”.

كما أضاف: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في مباراة العودة من أجل التأهل للدور الثاني، و مواصلة التقدم تدريجياً لبلوغ هدفنا”.

يذكر أن شباب بلوزداد حقق الفوز بثنائية نظيفة، في لقاء الذهاب أمام مضيفهم نادي ليوبارد، في انتظار مباراة العودة المقررة بالجزائر، لحسم تأهلهم للدور التصفوي الثاني.