معاشو يلتحق بالصاعد الجديد مستقبل الرويسات

نجحت إدارة فريق مستقبل الروسيات، اليوم الأحد، في تدعيم صفوفها بخدمات حارس المرمى رضوان معاشو، ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأعلنت إدارة مستقبل الرويسات، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، تعاقدها رسميا مع حارس المرمى رضوان معاشو.

كما استعرضت إدارة الفريق، صور مستقدمها الجديد بقميص النادي، عقب توقيع العقد الذي يربطهما.

يذكر أن حارس المرمى رضوان معاشو، كان قد فسخ هذا الصيف عقده مع فريق شباب بلوزداد، قبل التحاقه بمستقبل الرويسات.