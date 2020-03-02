معاقبة إتحاد العاصمة شباب بلوزداد وجمعية الشلف بمباراة دون جمهور!

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوباتها المترتبة عن الجولة الـ20 من المحترف الأول حيث تم معاقبة أندية إتحاد العاصمة، شباب بلوزداد وجمعية الشلف بمباراة واحدة دون جمهور.

كما تم معاقبة أندية شبيبة بجاية وأمل بوسعادة من المحترف الثاني بمباراة واحدة دون جمهور.

وتم معاقبة أندية إتحاد العاصمة جمعية الشلف شباب بلوزداد وشبيبة بجاية بسبب تلقيهم الإنذار الثالث بسبب إستعمال الألعاب النارية.

فيما تم معاقبة فريق أمل بوسعادة بسبب إستعمال الألعاب النارية وإقتحام أرضية الميدان بعد نهاية المباراة.

كما عاقبت لجنة الإنضباط 11 نادي بـغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم بسبب غياب شعار الرابطة فوق أرضية الميدان.