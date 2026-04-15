معاقبة اتحاد الحراش بثلاث مباريات دون جمهور وغرامات مالية

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، اليوم الأربعاء، عن جملة من العقوبات التأديبية بحق نادي اتحاد الحراش، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة جمعية وهران التي انهزم فيها الفريق بهدفين مقابل هدف.

وسلطت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة عقوبات مالية متتالية على النادي، إذ تم تغريمه بـ20 ألف دينار جزائري بسبب استعمال الألعاب النارية، إضافة إلى غرامة أكبر قدرها 200 ألف دينار نتيجة رمي المقذوفات، بسبب تكرار المخالفة.

غير أن العقوبة الأثقل تمثلت في تسليط عقوبة ثلاث مباريات دون جمهور على الفريق، مرفوقة بغرامة مالية إضافية بقيمة 200 ألف دينار،

وذلك بعد اجتياح أرضية ميدان ملعب مولود زروقي بالكاليتوس، وهي الحادثة التي تسببت في توقف المباراة لمدة 26 دقيقة، إلى جانب تسجيل أضرار كبيرة طالت منشآت الملعب.