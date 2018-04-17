معاقبة الحمراوة بأربع مباريات وفوز الشباب على البساط

تعرض فريق مولودية وهران لعقوبات صارمة من طرف لجنة الإنضباط بحرمانه من اللعب أمام جمهوره بأربع مباريات.

وهذا بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

كما سيحرم الحمراوة من اللعب على أرضية ميدان ملعب زبانة خلال مبارتين، من دون جمهور حسب قرار لجنة الانضباط الصادر اليوم الثلاثاء.

وأعلنت لجنة الإنضباط خسارة مولودية وهران أمام شباب بلوزداد على البساط بنتيجة 3-0.

وكان فريق شباب بلوزداد، قد تفوق على الحمراوة بنتيجة 2-0 إلى غاية الدقيقة الـ81، أين قام حكم اللقاء بإيقاف المباراة.