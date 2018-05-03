معاقبة عسلة بالإيقاف لمبارتين وبولطيف لتعويضه      

عوقب حارس شبيبة القبائل، مليك عسلة، بالإيقاف لمبارتين بسبب تلقيه بطاقة حمراء في نهائي كأس الجمهورية الذي جمع شبيبة القبائل باتحاد بلعباس.

وجاء هذا القرار بعد الطرد المباشر لمليك عسلة، في نهائي الكأس، من طرف حكم المباراة، بسبب التدخل الخشن على لاعب اتحاد بلعباس.

وبهذا سيضيع حارس شبيبية القبائل، مبارتي فريقه المقبلتين، أمام كل من شباب قسنطينة، في الجولة الـ28، واتحاد العاصمة، في الجولة الـ29.

وسيتولى الحارس الثاني لشبيبة القبائل، عبد الرحمان بولطيف، مهمة حراسة عرين الشبيبة، خلال هاتين المبارتين، مكان زميله مليك عسلة.