معاقبة فيغولي بالإيقاف لغاية نهاية الموسم

سلطت لجنة الإنضباط التابعة للإتحادية التركية لكرة القدم، عقوبة الإيقاف بحق اللاعب الدولي الجزائري ونادي فاتح كاراغومروك، لغاية نهاية الموسم الجاري.

وجاء هذا القرار، بعد طرد اللاعب فيغولي في مواجهة فريقه الأخيرة أمام قيصري سبور، برسم الجولة 35 من الدوري التركي.

وبهذا القرار، سيغيب فيغولي عن مواجهة فريقه فاتح كاراغومروك أمام طرابزون سبور، في إياب نصف نهائي كأس تركيا، اليوم الأربعاء، وكذا المواجهات الثلاث المتبقية في البطولة التركية.