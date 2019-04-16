معاقبة كل موظف بديوان الحبوب يساند الحراك الشعبي !

أفادت نقابة الديوان الوطني المهني للحبوب، أن الإدارة، أمرت، بمعاقبة كل من يساند لحراك 22 فيفري الشعبي.

وجاء في بيان النقابة،تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه،أن الأمين العام لنقابة الديوان، تلقى، استدعاء للمثول أمام لجنة الانضباط.

وسيتم حضور ومثول الأمين العام للنقابة بوطليبة محمد–حسب البيان- يوم الخميس 18 أفريل الجاري.

وأوضح البيان ذاته، أن التهمة الموجهة للمعني، هي التحريض على الاحتجاج وحث العمال ومنتسبي الديوان وتعاونيات الحبوب لمساندة الحراك الشعبي.

وحمّل مكتب النقابة المدير العام للديوان، مسؤولية نتائج هذا التصعيد والتحرش بالعمل النقابي.

كما دعت النقابة، كل العمال التعاونيات والديوان، إلى الاستعداد لشن وقفة احتجاجية موحدة على المستوى الوطني.

وحسب ما جاء في البيان ذاته، فإن موعد الاحتجاج سيجرى تحديده لاحقا بالتشاور مع كل العمال.