معاكسة فتاة تحول شاطئ كوراليز بوهران إلى معركة بالأسلحة البيضاء

اندلعت بشاطئ كوراليز التابع لبلدية بوسفر في وهران، مشادات عنيفةاستعملت فيها الأسلحة البيضاء والقارورات المسيلة للدموع بين مجموعتين.

وتسببت المشادات في تسجيل إصابة شخصين، أحدهما تعرض لإصابة بالغة بعد طعنه بالسلاح الأبيض على مستوى الرقبة.

المعركة التي شهدها شاطئ كوراليز عصر أمس، تسببت فيها فتاة قام أحد بمغازلتها بينما كانت رفقة آخر ممن يقومون بكراء الطاولات على مستوى الشاطئ.

لتنشب على إثر ذلك مشادات عنيفة بالأيدي، تحولت إلى معركة شارك فيها نحو 35 شخصا من المنتمين للمجموعتين المتصارعتين.

واستعمل في المعركة الأسلحة البيضاء وقارورات الغاز المسيلة للدموع،التي حولت الشاطئ إلى حلبة عراك واعتداء.

خلفت حسب حصيلة أولية جريحين، أحدهما تعرض لإصابة على مستوى الرقبة بالسلاح الأبيض.

للعلم، فإن نفس الشاطئ كان قد شهد اعتداء أحد أصحاب كراء الطاولات والشمسيات على رب عائلة يعمل بمطار أحمد بن بلة الدولي.

وذلك بعد محاولة وضع أغراضه المتمثلة في طاولة خاصة بالبحر وشمسية

ليتم فرض عليه كراء هذه المستلزمات من قبلهم والمقدرة بـ 1200 دج.

الأمرالذي رفضه الضحية ليدخل معهم في مناوشات وملاسنات تحولت فيما بعد إلى مشادات عنيفة .

أقدم خلالها أحدهم على توجيه له طعنات على مستوى الرأس وبأنحاء متفرقة من جسمه أمام مرأى المصطافين

حيث قامت المصالح الأمنية بعد تدخلها بتوقيف أحد المتورطين.