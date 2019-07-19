معاك يالخضرا وجيبوها يا محاربين الصحراء

يخوض محاربو الصحراء، اليوم الجمعة، مباراة العمر بالنسبة لهم، بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، أمام منتخب السنغال.

ويطمح أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، لتجاوز آخر عقبة في مشوارهم خلال هذه “الكان”، أمام منتخب السنغال، لمعانقة التاج الإفريقي.

وسيسعى رفقاء القائد رياض محرز، لإعادة سيناريو، دور المجموعات، أين أطاحو بأسود الترنغا، بهدف دون مقابل، من تسجيل يوسف بلايلي.

وسيكون المنتخب الجزائري، مدعوما في هذا النهائي، بعدد كبير من أنصاره الذين تنقلو بقوة إلى العاصمة المصرية القاهرة لمساندة الخضر.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب السنغال، سهرت اليوم الجمعة، بملعب “القاهرة الدولي”، لحساب نهائي “كان 2019″، انطلاقا من الساعة الـ(20:00) ليلا بتوقيت الجزائر.