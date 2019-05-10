معالجة أزيد من 140 قضية إجرامية ببومرداس خلال أفريل الفارط

تمكنت الفرق التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، خلال شهر أفريل الفارط من معالجة 142 قضية إجرامية

في إطار مكافحة جرائم القانون العام كالمساس بالأشخاص والأموال والممتلكات، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الجمعة

إضافة إلى الجرائم المتعلقة بترويج وإستهلاك المخدرات والجريمة المعلوماتية وكذا الجرائم الإقتصادية و المالية، يضيف المصدر ذاته.

حيث تورط في هذه الجرائم 261 شخص من بينهم 12 من جنس أنثى و 07 قصر و 05 أجانب .

أين تم التحقيق مع المتورطين وبعد إستكمال الإجراءات القانونية صدرت في حقهم عدة نتائج قضائية منها 60 أمر إيداع رهن الحبس

بينما إستفاد 23 متورط من الإستدعاء المباشر، والبقية أرسلت ملفاتهم إلى النيابة المختص، وفق ذات المصدر .