معالجة أزيد من 34 ألف قضية خلال موسم الإصطياف

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، خلال موسم الإصطياف 2021 من معالج أزيد من 34 ألف قضية عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد عالجت الشرطة القضائية خلال موسم الإصطياف 34184 قضية. وأفضت هذه القضايا إلى توقيف 30752 شخص مشتبه به.

وأضاف البيان، أنه تم معالجة 14609 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، و9409 قضية بخصوص بالمساس بالأشخاص، و429 قضية المساس بالآداب العامة. بالإضافة إلى 8011 قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات، و1177 قضية تخص الجرائم الإقتصادية والمالية، و549 قضية للجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

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