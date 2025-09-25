معالجة أزيد من 600 ألف ملف جمركة بطريقة رقمية

أكد مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك، بودادي إسماعيل، أن الجمارك قد قامت، منذ إطلاق “ألساس” في نوفمبر 2023، بمعالجة أزيد من 608 ألف ملف جمركة. وأزيد من 1.8مليون سند عبور للسيارات، وكذا قرابة 178 ألف تصريح بالعملة.

كما تطرق المدير إلى الإجراءات التأمينية المتخذة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل القطاع، حيث أكد أن العمل جار على تعزيز المنظومة الرقمية. عبر تدابير وقائية وإستباقية لضمان حماية البيانات.

وأشار في هذا الصدد إلى إنشاء منصات داخلية على مستوى الجمارك (من بينها منصة ALCES) وتطوير تطبيقات لجمع المعلومات. الآنية حول الثغرات الأمنية المنشورة عبر الشبكة، من أجل التدخل الإستباقي.

وتشمل هذه التدابير أيضا تجهيز الحواسيب الخاصة بالجمارك بوسائل حماية متطورة، ودراسة مشروع لإحداث نسخ احتياطية على مستوى. مركز بيانات وزارة المالية ومركز البيانات الوطني إلى جانب توظيف مهندسين وفنيين في الإعلام الآلي والاتصال، مع برمجة دورات تدريبية متخصصةفي الأمن السيبراني لفائدة الإطارات التقنية.