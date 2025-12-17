معالجة أكثر من 2000 ملف لتعويض المصدرين منذ جانفي 2025

أعلن المدير المركزي بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الهواري عبد اللطيف. أن صندوق دعم الصادرات شرع في تعويض المصدرين ابتداء من شهر جانفي 2025.

وقال الهواري خلال استضافته، اليوم الأربعاء، بالقناة الإذاعية الأولى، إنّ الصندوق عالج أكثر من 2000 ملف خلال سنة 2025. من بينها 1700 ملف تمّ إيداعها على مستوى مصالح الخزينة العمومية ومراقب الميزانية قصد التأشير عليها. مضيفا أن عملية التعويض متواصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية وتخُص فئة من المصدّرين الذين تجاوزت قيمة صادراتهم 3 مليارات دينار. ومن بينهم شركات متعاقدة مع وزارة التجارة الخارجية، على غرار الخطوط الجوية الجزائرية للشحن، والمجمّع العمومي للنقل البري، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”. إلى جانب الشركة الجزائرية للملاحة البحرية لنقل البضائع -كنان ماد -.

وأشار المتحدث، إلى أنه وابتداءً من جانفي 2026، وبعد الإنتهاء من إعداد الحصيلة النهائية وإرسالها إلى الجهات الإدارية والمالية المعنية. سيتم اعتماد آلية جديدة تسمح بالتكفل بملفات المصدرين في آجال قياسية. تتراوح ما بين 20 و30 يوما فقط بفضل اعتماد منصة رقمية جديدة، بعدما كانت عملية التعويض سابقا تستغرق سنة أو أكثر.

وأكد ضيف الأولى، أن الدولة الجزائرية تواصل جهودها لترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المصدّرين والمنتجين. ومنح تسهيلات خاصة بعمليات التصدير واستيراد المواد الأولية، بما يضمن تلبية حاجيات السوق الوطنية. مشيرا إلى تسجيل ديناميكية إيجابية في الصادرات، حيث تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ 10 الأخيرة من سنة 2025. وهي حصيلة فاقت ما تم تحقيقه خلال سنة 2024.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور