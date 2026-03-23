معالجة الملفات المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي

تواصل السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن جهودها من خلال عقد اجتماعات دورية للجان الولائية المختصة. قصد متابعة مدى تقدم هذه العملية والوقوف على وضعية الملفات المسجلة. تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي. وتجسيدا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المتعلقة بتسريع وتيرة معالجة الملفات.

وحسب وزارة الداخلية، فإن اللجان الولائية تعمل على دراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بالإستفادة من العقار الفلاحي. والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والتنظيمية. إلى جانب تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال الاجتماعات السابقة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المختصة.

وقد شكّلت هذه الاجتماعات سانحة للتأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للتشريعات المعمول بها، والتدقيق الميداني في الملفات، بما يساهم في تشجيع الاستثمار الفلاحي وتحسين مردودية القطاع.

كما تم التأكيد على مواصلة الجهود الميدانية، وتكثيف عمليات المتابعة والمراقبة. بما يكرّس حوكمة فعّالة لهذا المورد الاستراتيجي، ويساهم في دعم الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة.

