معالجة قرابة 250 ألف قضية وتوقيف أزيد من 220 ألف شخص خلال سنة 2019

عالجت مصالح الشرطة القضائية بولاية الجزائر خلال سنة 2019 قرابة 250 ألف قضية وأوقفت أزيد من 220 ألف شخص.

وأوضح مدير الشرطة القضائية مراقب الشرطة أرزقي حاج السعيد خلال عرض حصيلة النشاطات لـ2019 أنه تم “تسجيل 249586 قضية.

وأضاف ذات المسؤول أنه تم “معالجة منها 165581 قضية أي بنسبة 66.34 بالمائة مع توقيف 220209 شخص متورط”.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني فقد تم تسجيل

وسجلت الشرطة القضائية خلال سنة 2019 عبر إقليم اختصاصها 93034 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الممتلكات، عولج منها 31245 قضية.

واوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني تسجيل 33079 قضية خاصة بجرائم المخدرات عولجت منها 32796 قضية اي بنسبة 99.14 بالمائة.

وفي ذات السياق تم 4210 قضية تتعلق بالجرائم السيبرانية، تم معالجة منها 3274 قضية، كما تم إحصاء 5822 قضية متعلقة بسرقة السيارات.

أما فيما يخص الإتجار الغير الشرعي بالمخدرات تم تسجيل 9206 قضية وتوقيف 15481 شخص.

كما تم حجز 8626,112 كلغ من المخدرات القنب الهندي، 304 غرام من الهيروين، 10101 غرام من الكوكايين، و1677343 قرص مهلوس.

في حين أحصى مكتب الانتربول بالجزائر 462843 عملية بحث في قواعد معطيات الانتربول من طرف مصالح المختصة عبر امن الولايات.

وأيضا 595059 عملية مماثلة قامت بها مصالح شرطة الحدود مع توقيف 34 شخصا بالجزائر مبحوث عنه.

ورصد 153 وثيقة سفر مسروقة أوضائعة، استرجاع 122 سيارة في الجزائر مبحوث عنها على المستوى الدولي.