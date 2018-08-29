معالجة قضيتين تتعلقان بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة بالبليدة

عالجت الفرقة الإقليميّة للدّرك الوطني ببن شعبان بالبليدة مؤخّرا قضيتين تتعلّق بسقي المحاصيل الزراعية (الذرة) بالمياه القذرة.

حسبما جاء في بيان أصدرته هذه الهيئة الأمنية اليوم الأربعاء.

كما قامت ذات المصالح على إثر هذه العمليّة المندرجة في إطار محاربة كافة الجرائم.

لا سيما تلك المتعلّقة بالبيئة والصحّة العمومية بتوقيف الفاعلين الّذين تمّ إيداعهم الحبس المؤقت.

بالإضافة إلى حجز المضخّات المستعملة في السقي.

وبهدف وضع حد لمثل هذه التّجاوزات الّتي تشكّل خطرا حقيقيا على صحّة المواطن.

تدعو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني كافة المواطنين إلى التحلّي بروح المواطنة من خلال التبليغ عن مثل هذه الحالات.

و كذا أخرى تمس بالأمن و النظام العموميين وهذا بالإتصال عبر الرقم الأخضر 1055 و 1590.

وتأتي هذه العمليّة بالتزامن مع حملات المداهمة التي قامت بها لجان تضم عدة مديريات على غرار الصحّة و الفلاحة.

والّتي مسّت مختلف المستثمرات الفلاحية بهدف التأكّد من خلو مختلف المنتجات الفلاحية من البكتيريا المسببة لوباء الكوليرا.

بعد الإعلان عن تسجيل إصابات مؤكّدة بهذا المرض و هذا في إطار الكشف عن أسباب تفشّي هذا المرض.