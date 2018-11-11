«معالجة ملفات تأشيرات الحج مجانا بداية من الموسم المقبل»

رضا بن يونس.. الممثل الحصري لمركز «في أف أس غلوبال الجزائر» في حوار لـ النهار:

«مركز العاصمة يستقبل 900 شخص يوميا.. وألف دينار لمعالجة ملفات العمرة»

«حجز موعد لطلب التأشيرة يستغرق من 24 إلى 48 ساعة فقط»

«هناك معتمرون يصلون المركز قبل مواعيدهم بـ10 ساعات وهذا ما خلق حالة فوضى»

كشف، أمس، رضا بن يونس، الممثل الحصري لمركز «في أف أس غلوبال»، مانح خدمات التأشيرة في الجزائر، أن معالجة ملفات تأشيرات الحج خلال الموسم المقبل ستكون بالمجان، فيما يقدر سعر معالجة ملفات العمرة ما بين 1000 و1040 دينار وفقا لمعامل صرف الدينار مقابل الدولار.

وأكد بن يونس خلال الحوار القصير الذي أجرته معه «النهار»، أن مركز خدمات التأشيرة للملكة العربية السعودية بالجزائر «في أف أس غلوبال» تسهيل الدولية، والذي باشر مهامه منذ 22 أكتوبر المنصرم، يعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، من خلال الاعتماد على استراتيجية عمل تضمن التكفل بقرابة 2600 معتمر وحاج يوميا.

س1: مركز «في أف أس» «تسهيل»، فتح أبوابه مؤخرا، إلا أنه يشهد اكتظاظا رهيبا، إلى ماذا يرجع ذلك؟

ج1: أود أن أوضح أن قضية إهمال المعتمرين التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة، بدليل أن المركز يتكفل بالمتوافدين عليه قبل مواعيدهم المحددة، ضف إلى ذلك لاحظنا أن ممثلي الوكالات يقصدون المركز في ساعات مبكرة من الصباح، كالثانية صباحا رغم أن موعدهم محدد على الساعة التاسعة صباحا، ومن هنا يجد المعتمر نفسه ينتظر ساعات قبل موعده.

وأشير إلى أن مركز العاصمة يستقبل 900 شخص يوميا، فيما يستقبل مركز «في أف أس تسهيل» بقسنطينة 700 شخص يوميا.

هذا يعني أنه لا وجود لطوابير بسبب كثرة الطلبات وإنما حالات تصل إلى المركز في ساعات مبكرة؟

نعم، هذا ما أود توضيحه، لأنه ببساطة لا جدوى من الوصول قبل الموعد المحدد بـ10 ساعات، وإنما من الأحسن أن يكون بساعة واحدة لتفادي التأخر أو الوقوع في حركة السير.

وفي حال ما إذا وصل المعتمر متأخرا عن موعده، كيف تتعاملون معه؟

هنا يتم انتظاره لمدة 15 دقيقة، كما هو محدد قانونا، ولكن هناك حالات استثنائية لا يمكن رفضها، لأنه من الصعب على شخص مسن العودة وتحمل مشقة السفر مرة أخرى، ونحن نقدم خدمات عمومية، ونحرص على راحة زوار المركز من خلال توفير كافة المرافق الضرورية، وفضاءات خاصة بالمعاقين.

بالحديث عن الخدمات، كم من الوقت تستغرق عملية رفع البصمات؟

العملية كلها لا تتطلب سوى 15 دقيقة، حيث نعمل وفقا لنظام محكم، فعند الاستقبال يتم التحقق من الموعد المقدم من قبل ممثل الوكالة السياحية، ليوجه المعتمر بعدها إلى أحد المكاتب لترفع البصمات والصّور الخاصة به، ويتم تسليمه وصل استلام.

كم من الوقت يستغرق حجز موعد لطلب التأشيرة؟

الأمر يستغرق من 24 إلى 48 ساعة فقط، حيث يتم تزويد الوكالات بكلمة مرور من أجل اختيار المواعيد التي تتناسب مع زبائنهم.

هل تحتفظون بالبيانات الخاصة بطالبي التأشيرة؟

لا نحتفظ بها، لأنها توجه بشكل آلي إلى قاعدة البيانات الخاصة بالسلطات السعودية، والتي يتم استخدامها عند وصول ضيوف الرحمن إلى البقاع المقدسة، والتي من شأنها تقليص وقت الانتظار عند مراكز الشرطة الحدودية بشكل كبير جدا، عوض المكوث لساعات طويلة من أجل التأشير على جوازات السفر.

كم تقدر تكلفة رفع البصمات الحيوية؟

بالنسبة لتكلفة رفع بصمات العمرة، فهي تقدر بـ1040 دينار حاليا، إلا أن هذه القيمة متغيرة، وتخضع لمعامل صرف عملة الدينار مقابل الدولار، والتي تحين بشكل أسبوعي، حيث حددت القيمة بـ7 دولار، أما بالنسبة لتكاليف الحج فهي مجانية، حيث سيباشر الإجراء بداية من موسم الحج القادم.

كم هو عدد المراكز التي توفر هذه الخدمة؟

حاليا توجد 7 مراكز لاستقبال الراغبين في الحصول على تأشيرة للسعودية، وهي موزعة على الجهات الأربع للجزائر لتسهيل وصول الحجاج إليها، وتقع المراكز في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وباتنة وسعيدة وغرداية وأدرار.

وجندت «في أف أس غلوبال» 150 موظف لتسهيل العملية التي تستغرق 15 دقيقة للشخص الواحد فقط، وتقدر صلاحية التأشيرة 6 أشهر فقط متجددة، بالإضافة إلى خدمات تأشيرة الحج والعمرة، يتكفل المركز بطلبات تأشيرة الزيارة بكافة أنواعها.

نقطة أخيرة أود أن أوضحها، هي أنه برفع البصمات الحيوية، لن يتم تسجيل أي نوع من التحايل، فيما يخص التهرب من تسديد الرسم الإضافي المقدر بألفي ريال، والتي تفرض على كل حاج أو معتمر يودّ التوجه إلى البقاع المقدسة.

ولكن هناك مشكل بعد المسافة التي يعاني منها سكان الجنوب الذين يضطرون إلى قطع مئات الكيلومترات لرفع بصماتهم، كيف سيتم التعامل مع هذه الحالات؟

رفعنا مقترحات لحل هذا الإشكال ونحن جاهزون للتكفل بكل طالبي التأشيرة في الجنوب.