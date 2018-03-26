معالجة 22 قضية إجرام بسبب الشجارات خلال فيفري المنصرم

أخبار الجزائر
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معالجة 22 قضية إجرام بسبب الشجارات خلال فيفري المنصرم
بقلم مصطفى.ق

تمكنت مصالح الشرطة القضائية، شهر فيفري الماضي، من معالجة 22 قضية متعلقة بالإجرام، يعود سببها الرئيسي إلى الشجارات والاستفزازات.

أفضت إلى توقيف 57 مشتبها فيهم، وتتعلق هذه القضايا بجرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.

حيث سجلت 12 حالة تعود أسبابها للشجارات والاستفزازات من بين العدد الإجمالي للجرائم  المحصاة، بما يعادل نسبة 54.54 بالمائة.

و جاءت في المرتبة الثانية الجرائم المرتكبة بسبب قضايا الآداب، حيث سجلت أربع حالات بنسبة 18.20 بالمائة.

متبوعة بالجرائم المرتكبة بسبب الخلافات العائلية بمجموع ثلاث حالات، مما يمثل 13.63 بالمائة من المجموع الكلي.

علما  أن جل هذه الجرائم استعملت فيها أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.


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