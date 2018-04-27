معالجة 220 قضية تتعلّق بالجريمة الإلكترونية خلال سنة واحدة بتبسة

عالجت مديرية الأمن بتبسّة عن طريق فرقتها المتخصّصة والمكلّفة بمحاربة الجريمة المعلوماتية أكثر من 220 قضية تتعلق كلها بالفضاء السيبراني خلال سنة واحدة.

وحسب رئيس أمن ولاية تبسة عميد أول للشرطة توفيق بن عميرة ل”لنهار” فإن هذه القضايا المعالجة نتج عنها تورط 148 مشتبه فيه تم تقديمهم جميعا أمام النيابة .

مشيرا إلى أن الفرقة تتوفر على اطارات ذات كفاءة في المجال المتعلق بالتقنيات التكنولوجية الحديثة خاصة بعد خضوعهم إلى تكوين عال بالمصلحة المركزية بمحاربة الجريمة المعلوماتية.

التي استحدثها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي أصر ّعلى مواكبة هذا النوع من الجرائم من خلال إنشاء فرق ولائية عبر كامل التراب الوطني وتزويدها بكافة العتاد والأجهزة الضرورية.

كما كشف ذات المسؤول الأمني عن أن هذا النوع من الجرائم التي بات يلجأ إليها اغلب ممارسي الأنشطة المحظورة والمجرمة نظرا لما تتيحه من تسهيلات وقدرة على التواصل السريع.

يعرف تطورا محسوسا خاصة على مستوى ولاية تبسة بحكم موقعها الجغرافي المراسم للحدود المساعد على تنامي نشاطي التهريب والإرهاب.

مؤكّدا على أن مصالحه لا تدخر أي جهد في مواصلة الجهود من أجل محاربة الجريمة المعلوماتية وقمع تأثيراتها التي تشكل خطراً حقيقيا على المجتمع والأمن العام للبلاد.