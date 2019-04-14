معالجة 30 قضية للقتل العمدي وتوقيف 69 شخص خلال 2019

تمكنت مصالح الشرطة القضائية ، من حل 30 قضية، وذلك من أصل 30 قضية مسجلة في الأمن الوطني، خلال الثلاثي الأول من 2019.

أي ما يمثل نسبة 100% من نسبة المعالجة، حسب بيان لمصالح الأمن، اليوم الأحد.

وتتعلق هذه القضايا، التي تمت معالجتها، بالقتل العمدي والضرب، والجرح العمدي المفضي إلى وفاة.

وتم في هذا الشأن، توقيف 69 شخص مشتبه فيه، ما بين فاعل رئيسي وشريك، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

واعتمدت مصالح الأمن، في معالجة هذه القضايا، على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي.