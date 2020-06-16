معالجة 89 قضية متعلقة بالأطفال منذ بداية السنة في معسكر

عالجت فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر 89 قضية متعلقة بالأطفال خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية 2020.

ففي مجال جنوح الأطفال عالجت الفرقة المختصة 32 قضية جنح فيها 40 طفلا ، أغلبهم ضمن الفئة العمرية 16-18 سنة.

وتمثلت أهم القضايا المعالجة في 11 قضية متعلقة بالعنف بأشكاله منها جريمة محاولة قتل واحدة و7 قضايا متعلقة بالسرقة، إضافة إلى 4 قضايا متعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات.

فيما تنوعت باقي القضايا المعالجة بين الفعل المخل بالحياء بقضيتين، حمل سلاح أبيض محظور بــ 3 قضايا والتحطيم العمدي لملك الغير بــ 5 قضايا.

مقابل 31 قضية معالجة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة 2019 ، جنح فيها 46 طفلا، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

أما بالنسبة للأطفال الضحايا فعالجت الفرقة المختصة 57 قضية معالجة في هذا الشأن منذ بداية السنة الحالية 2020، كان 57 طفلا ضحية فيها.

كماتمثلت أهم هذه القضايا في 33 قضية متعلقة بمختلف أشكال العنف و23 قضية ماسة بالأخلاق والآداب العامة.

وتم تسجيل قضية واحدة متعلقة بالسرقة مقابل 46 قضية معالجة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة 2019.

فيما تم التكفل بــ 21 طفلا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية 2020 كانوا في حالة خطر .

أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفائدتهم سواء بتسليمهم إلى أهاليهم أوإعادة إدماجهم بالمراكز المتخصصة في رعاية الأحداث.