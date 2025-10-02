معالجة 94 بالمائة من العرائض المقدمة لمصالح ولاية الجزائر

ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي. كما حضر الاجتماع كل من الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية. المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع عدة نقاط جاء في مقدمتها متابعة وضعية معالجة عرائض وانشغالات المواطنين الواردة إلى مصالح الولاية. حيث تم تقديم عرض مفصل تضمن الإحصائيات المسجلة في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2025. حيث تم تسجيل 2742 عريضة تمت معالجة 94 بالمائة منها.

كما تقدمت المندوب المحلي لوسيط الجمهورية لمداخلة أثنت فيها على الجهود المبذولة. والتنسيق المحكم بين مصالحها ومصالح الولاية للتكفل بانشغالات المواطنين.

وأكد الوزير على ضرورة التكفل الأمثل بكل الانشغالات والرد على أصحابها في آجال معقولة.