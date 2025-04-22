معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع خلال الثلاثي الأول من 2025

كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”، محمد كريم الدين حركاتي أن الموانئ الجزائرية عالجت أزيد من 31 مليون طن من البضائع وأزيد من 484 ألف حاوية خلال الثلاثي الأول من سنة 2025. مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة في عدد الحاويات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح حركاتي،عبر أمواج الإذاعة الوطنية. أن عدد الحاويات المعالجة بلغ 483 ألف و983 وحدة, مقابل 429 ألف حاوية في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعن حصيلة سنة 2024، أشار إلى أن الموانئ عالجت أكثر من 130 مليون طن من البضائع, بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بعام 2023، الذي عرف معالجة 126 مليون طن. من بينها 65 مليون طن من السلع خارج المحروقات، منها 18 مليون طن موجهة للتصدير.

كما بلغ عدد الحاويات المعالجة في 2024 قرابة 8ر1 مليون وحدة، بزيادة تفوق 15 بالمائة مقارنة بـ 5ر1 مل…