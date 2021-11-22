معالم سعادتي بين يديك فلا تبخل عليّ

تعتبرن سيدات من الطراز الرفيع، فهنّ بارعات في تقلد مناصب محترمة تكفل لهنّ الإستقرار المادّي وحتى المعنوي. بنات تؤمنّ بأن الزواج هو أيضا من بين المسؤوليات الملقاة على عاتق الأنثى مهما بلغ طموحها وحتى مستواها. لهنّ نصيب في حيزّنا الجميل هذا الذي يضمن للواحدة منهن الظفر بالزوج المناسب.

الرقم السري :

135985

بليدية جميلة القلب تبحث عن السّند

لا عيب في أن أكون مبادرة لإرساء دعائم الإستقرار في حياتي، فما أناشده أبدا ليس بالمشين. كما أن سعادتي هي الحلال والعيش في كنفه هو أكثر ما أطمح إليه في زمن لم يعد فيه مكان إلا للصحيح والمتين. سعيدة أنا لأنني وجدت بين ثنايا جريدتي المفضلة ركنا أرسو على جوانبه لأبحث عن مرادي. زوج شهم يكون لي السند إلى الأبد.

أنا شابة من ولاية البلدية، في ربيعي الـ 43، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. لم يسبق لي الزواج وأنا محضية لكوني أحيا بين إخوتي بعد وفاة والداي معززة مكرمة. طيبة أنا ومتسامحة، جميلة الأخلاق بشهادة كل من يعرفني.

لا شرط لي سوى أن يكون من سأجتمع به تحت سقف الحلال من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنّه لا يتجاوز50سنة، أقبله مطلقا بدون أولاد، كما أقبله أرملا بأولاد أتعهّد على رعايتهم وحبهم ومنحهم الدفء والحب ومن أن أغدق عليهم بالإحتواء. شرط العمل المستقر والسكن الخاص من أهم ما أعول عليه حتى أرسم من خلالهما معالم السعادة في حياة من سأختاره حليلا.

الرقم السري :

135986

كمالي لن يكون سوى بك ومعك، فأين أنت؟

لقنني أهلي أن الحياة معترك لا غلبة فيه إلا لمن إستسلم ويئس. فكنت والحمد لله لميثاق العلم طالبة ونهلت ما نهلته وأنا لا أبتغي سوى منصب مربية أجيال. اضمن به زيادة عن الأجرة أجرا ابدا لا ولن يمّحي.

وحتى أحيا على قيد الأمل، وسعادتي مع من يرافقني في رحلة التألق أبتغي أن أجد زوجا صالحا يكتفي بي وأكتفي به. زوج يشيد بي وبمثابرتي، وحتى أعرفكم بنفسي فأنا ريهام من وهران، شابة في الـ 28 من عمري، عزباء، جميلة الروح والتقاسيم. بيضاء البشرة، طويلة القامة زادني الله جمالا بتعلقي برسالتي النبيلة التي أكرّس لها كل وقتي. رأيي أن كمال المرأة لا يكون سوى بزوج صالح.

أريد أن يجمعني القدر برجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري كوهران، تلمسان وسيدي بلعباس. سنه ما بين 30 و40 سنة، أريده أعزبا، موظفا مستقرا وقادرا على المسؤولية، يمنحني الأمان ويكون قرة عيني على الدوام.

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