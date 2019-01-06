معالم في التربية..جديد الوزارة الوصية للتواصل مع مستعملي الأنترنت

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن وضع تصور جديد في طور الإنجاز يتمثل في مورد إعلامي موضوعاتي أسبوعي، وفق بيان للوزارة.

وأضاف المصدر، أن هذا الفضاء سيتم تأسيسه كي تتم الإجابة عن أسئلة مستعملي الأنترنت حول مختلف المشاريع والأعمال، التي تقوم بها الوزارة في إطار تحسين عملية تطبيق الإصلاح التربوي.

وسيتم اللجوء لهذه الآلية أسبوعيا كعملية مكملة لمختلف قنوات الإتصال المستعملة حاليا.

وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي من اللجوء إلى هذه الوسيلة، هو القدرة على إعطاء رؤية أوضح لأعمال الوزارة، إتجاه الجماعة التربوية بالخصوص.

وكذا لكل المهتمين بتطور مدرستنا، في ظرف وسياق نجد فيه المواطن غارقا بشكل يومي في معلومات مختلفة.

وستكون هذه الآلية على شكل نماذج ملخصة وموحدة، وفق البيان.

كما أن الهدف من هذا الفضاء المساهمة القوية والفعالة لضمان الوضوح والشفافية الضرورية لمختلف النقاشات الجارية بخصوص المدرسة وحولها، يضيف المصدر.