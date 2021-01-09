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معاناة بن العمري تتواصل في ليون

الرياضة
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معاناة بن العمري تتواصل في ليون صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تواصلت معاناة النجم الدولي الجزائري جمال بن العمري مع فريقه أولمبيك ليون الفرنسي بمناسبة مواجهة رين المقررة سهرة اليوم السبت.

المدرب رودي غارسيا واصل تهميش المدافع المحوري الجزائري بوضعه على دكة البدلاء في اللقاء الذي سينطلق بعد لحظات من الأن.

التقني الفرنسي فضل مواصلة الإعتماد على الثنائي ديناير ومارسيلو في محور الدفاع في لقاء الجولة ال19 من الدوري الفرنسي.

يذكر أن بطل إفريقيا رفقة الخضر شارك لدقائق معدودة فقط في لقاء الجولة الماضية ضد لانس.


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