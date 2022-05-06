معايير جديدة لتوظيف مساعدي التمريض بالمستشفيات والعيادات العمومية

وضعت وزارة المالية معايير جديدة لتوظيف مساعدي التمريض المتخرجين من المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي. لسد العجز في سلك شبه طبيين في المستشفيات والمؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة.

واعتمدت الانتقاء في المسابقة على أساس الأقدمية في التخرج ومعدل النجاح، لإضفاء الشفافية والنزاهة في التوظيف. حيث وجه قسم التنظيم الميزانياتي والرقابة والصفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية. مراسلة تتضمن معايير توظيف مساعدي التمريض للصحة العمومية خريجي المدارس الخاصة لتكوين شبه الطبي تحمل رقم 0416 نهاية شهر أفريل الماضي. إلى كل المدراء الجهويين للميزانية لإعلام المراقبين الماليين. على مستوى كل بلديات الوطن للعمل بهذه المعايير التي تم وضعها تبعا لسلسة الاجتماعات الدورية المنعقدة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وبحضور ممثل وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

اعتماد أقدمية التخرج ومعدل النجاح وسط خريجي المدارس الخاصة

وهذا لدراسة المعايير المعتمدة في توظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي. على أساس الشهادة في رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. حيث خلص هذا الاجتماع على الاتفاق ووضع معايير الانتقاء الخاصة بخريجي المدارس الخاصة لتكوين شبه الطبي للالتحاق برتبة مساعد التمريض للصحة العمومية. بحيث يكون هذا الانتقاء مبني على أقدمية التخرج و معدل التخرج.

في حالة تساوي معدلين تعطي الأولوية للأصغر سنا والمتزوج بأولاد

حيث تمنح نصف 0.5 نقطة عن كل سنة دون تحديد أو تسقيف لعدد سنوات التخرج. كما تمنح كذلك نصف نقطة بالنسبة للحاصلين على معدل يساوي 10/20 ويقل عن 11 /20. و

نقطة واحدة لكل معدل يساوي /2011 و يقل عن 12/20. فيما تمنح نقطة ونصف” 1.5″ لكل معدل يفوق 12 يساوي ويقل 13/20 كما تمنح نقطتين” 2 ” لكل متحصل على معدل يساوي 13/20 ويقل عن 14/20. كما تمنح نقطتين ونصف 2.5 لكل متحصل على معدل يساوي 14/20 ويقل عن 15/20.

وفي الأخير تمنح ثلاث ” 3″ نقاط لكل متخرج متحصل على معدل يساوي يفوق 15/20، وفي حالة تساوي مترشحين في معدل الانتقاء لهذه المسابقة يتم الفصل بين المترشحين باعتماد سن المترشح، حيث تعطى الأولية لأصغرهم سنا. أو اعتماد الوضعية العائلية للمترشح، حيث تعطى الأولوية للمترشح المتزوج بأولاد عن المترشح المتزوج دون أولاد، و المترشح المتزوج عن المترشح الأعزب.