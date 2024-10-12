قناة النهار معا لبكالوريا 2025: البرنامج السنوي لمادة التسيير المحاسبي والمالي بقلم الجزائر نشر في 12 أكتوبر 2024 - 21:17 بكالوريا شارك غرِّد أرسل 61 0 رابط دائم : https://nhar.tv/3g7OF اقرأ أيضا جزائريون : هكذا يعيش النزلاء بمؤسسات إعادة التأهيل قناة النهار 23 سبتمبر جزائريون: في التفاتة للمراة الريفية.. عجائز يستفدن من جولة تنزه بشاطىء تيشي قناة النهار 30 سبتمبر العاصمة: تأخر إنطلاق الدراسة .. تلاميذ ضحـ.ية تأخر تحضيرات الدخول المدرسي قناة النهار 23 سبتمبر طلبة يثمنون قرار الرفع من منحة الطالب قناة النهار 07 أكتوبر عبد القادر جريو :"المهرجان ماشي تاع البريستيج .. جبنا مختصين في البودكاست وفنانين عندهم مصداقية" قناة النهار 10 أكتوبر طالع هابط : النوي يشكر والي ولاية عنابة بعد القضاء على أزمة إجتياح البقر للمدينة الجديدة ذراع الريش قناة النهار 26 سبتمبر باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل قناة النهار 23 سبتمبر صريح جدا / التابعة والعين .. هذه هي الأشياء التي يملكها الجزائري ويحسده عليها الآخرين ! قناة النهار 05 أكتوبر مالية: ضعف المنحة السياحية .. الأزمة تنفرج قريبا قناة النهار 07 أكتوبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر