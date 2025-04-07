معتز البطاوي: “قندوسي يملك عدة عروض من أندية عربية وأوروبية”

تحدث المدير الرياضي لنادي سيراميكا المصري، معتز البطاوي، عن مستقبل نجمه الحزائري، أحمد قندوسي، مؤكدا تلقيه عدة عروض من أندية عربية، وأوروبية.

وقال البطاوي، في تصريح لقناة “أم بي سي مصر”: “قندوسي، لاعب مميز، يملك إمكانات كبيرة، ومن الطبيعي أن يتلقى عروضًا من أندية داخل، وخارجها مصر”.

كما أضاف: “هذا الملف سيتم النظر فيه بعد نهاية الموسم، خصوصًا أننا تلقينا بالفعل عددًا كبيرًا من العروض، سنجتمع مع علي ماهر (المدير الفني) إلى جانب مجلس الإدارة، لاتخاذ القرار الأنسب”.

وأكمل: “لدينا بالفعل عدة عروض من أندية محلية، عربية، وأوروبية، وسنقوم بدراسة جميع هذه العروض بعد نهاية الموسم”.

وبخصوص امكانية عودة قندوسي، للأهلي المصري، أوضح البطاوي: “حتى هذه اللحظة، لم نتلقَ عرضا رسميا من الزمالك، ولا يوجد بند في عقد اللاعب يمنع انتقاله للزمالك، لكن هناك جانب أدبي بيننا وبين الزمالك، والأهلي”.

يذكر أن أحمد قندوسي، ساهم هذا الموسم بـ3 أهداف، و7 تمريرات حاسمة، في مختلف المنافسات مع ناديه سيراميكا.