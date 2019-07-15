معتصم النهار: ” تحيا الجزائر وإلى الكأس بإذن الله”

هنأ الممثل السوري المتألق، معتصم النهار، المنتخب الوطني الجزائري، بعد فوزه الثمين، أمس الأحد، على المنتخب النيجيري، وتأهله لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر.

وكتب النجم السوري، عبر حسابه على تويتر: ” تحيا الجزائر، وإلى الكأس بإذن الله..”.

وأضاف الفنان: “حظ أوفر للمنتخب التونسي والمنتخب المغربي.. وكل الفخر للبلد المنظم للبطولة جمهورية مصر العربية شرفتونا وفرحتونا”.

وأضاف معتصم النهار: “منتخب تونس، منتخب مصر، منتخب المغرب، منتخب الجزائر، الكأس عربية بإذن الله”.

وفاز المنتخب الجزائري لكرة القدم، أمس الأحد، على نظيره النيجيري، بنتيجة “2_1″، بملعب القاهرة، وتأهل للدور النهائي،

من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، والذي سيجمعه مع المنتخب السينغالي، الجمعة القادمة.