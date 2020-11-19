معتصم النهار يفوز بجائزة نجم العرب

تُوج الممثل السوري معتصم النهار، بجائزة جديدة عن فئة أفضل ممثل عربي ضمن مهرجان نجم العرب.

وأعلن الفنان، عن جائزته الجديدة بمنشور عبر صفحته على “فايسبوك”، عبّر فيه عن فرحته وإمتنانه.

وكتب معتصم النهار: “بشهادة محبتكم أشهد، للنجاح مذاق مختلف، هو أجمل هدايا القدر”.

وأضاف الفنان: “اليوم أنال جائزة نجم العرب عن فئة أفضل ممثل عربي في مسلسل تلفزيوني لسنة 2020، وذلك اعتماداً على تصويت الجمهور الحبيب، بتكريم من إدارة مهرجان نجم العرب السنوي التابع لمجلة “وات هابنز” في جمهورية مصر العربية”.

وتابع النهار: “الشكر موصول لإدارة المهرجان والمجلة على الشفافية والرقي بالتعامل، ولجمهوري الداعم الأول والدائم، ونشرق سويا حمدا وامتنانا، بحبكن”.