معتصم النهار ينشر نتيجة فحصه لفيروس كورونا

خرج النجم السوري معتصم النهار عن صمته، بعد إنتشار العديد من الأنباء حول إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

ورغم نفي ألين برنجكجي، زوجة معتصم النهار، خبر اصابة زوجها بالفيروس التاجي منذ يومين، استمرت الشائعات تلاحق معتصم النهار وتؤكد إصابته بالفيروس.

وهو ما جعل الفنان ينشر نتيجة فحص الـ PCR الذي أجراه مؤخراً.

وكتب النهار عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام قائلاً: “لكثرة الشائعات والأقاويل، اضطررت لإدراج نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، الحمد لله النتيجة سلبية، وأنا وعائلتي بألف خير”.

وأضاف معتصم النهار: “الحمد لله على نعمة الصحة، وأتمنّى العافية للجميع والشفاء للمرضى”.