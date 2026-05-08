معتمد جمال: “الزمالك من الأندية الكبيرة ونتمنى العودة بالنصر إلى مصر”

أبرز مدرب نادي الزمالك المصري، معتمد جمال، هدفهم من مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية التي ستجمعهم باتحاد العاصمة، مؤكدا عزمهم العودة لمصر بالفوز.

وصرح المدرب معتمد جمال، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “نسينا الدوري المصري حاليا، وكل تركيزنا على نهائي كأس الكونفيدرالية”.

كما أضاف: “الزمالك من الأندية الكبيرة، ويملك خبرة في مثل هذا النوع من المباريات، ونتمنى أن يكون النصر من نصيبنا”.

وأردف: “لاعبينا يملكون خبرة في مثل هذه المباريات، وهدفنا تجاوز هذه المباراة الأولى بنجاح، قبل لقاء العودة بمصر”.

وتابع المدرب معتمد جمال: “هذه ليست المرة الاولى التي نلعب فيها بملعب 5 جويلية، وهو شبيه بملعب “القاهرة”، أرضية الملعب جيدة، وهذا يناسبنا لتقديم آداء جيد”.