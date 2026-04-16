معتمد جمال: “لا بديل أمامنا سوى الفوز ضد شباب بلوزداد”

اعتبر مدرب الزمالك المصري، معتمد جمال، بأن فريقه مجبر على الفوز، في مباراة الغد ضد شباب بلوزداد، لضمان التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية.

وصرح عتمد جمال، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “مباراة العودة ضد شباب بلوزداد، ستكون صعبة على الفريقين”.

كما أضاف: “نتيجة مباراة الذهاب خادعة، ولا خيار أمامنا غير الفوز لضمان التأهل للمباراة النهائية، وحضور شيكابالا يسعدنا، كونه من أساطير النادي”.

يذكر أن مباراة العودة من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، التي ستجمع شباب بلوزداد، ومضيفه الزمالك المصري، مقررة غدا الجمعة، بملعب “القاهر الدولي”.