معجزات من الزلزال.. 3 ناجين من تحت الأنقاض بعد 11 يوما

تمكنت فرق الدفاع المدني التركية من إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور 11 يوما على وقوع الزلزال المدمّر.

وبُثت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية للناجين والتي هزت مشاعر الجميع.

كما حظيت بكثير من التفاعلات، حيث أعرب الناشطون عن سعادتهم بإيجاد ناجين.

ونشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عددا من مقاطع الفيديو التي تظهر الناجين الثلاثة.

وقبل ساعات، نجحت طواقم الإغاثة التركية من إنقاذ شخصين من تحت الركام بعد مضي 11 يوما على الزلزال.

وذكر مراسل الأناضول أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال محمد علي شاكر أوغلو “26 عاما”. ومصطفى أوجي “34 عاما” على قيد الحياة في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هاتاي.

وأكد أن طاقم الإنقاذ سارع إلى نقل الناجين للمستشفى بعد انتشالهما حيين من تحت الأنقاض.

ونشر وزير الصحة التركي مقطعا مؤثرا لفيديو يظهر فيه الشاب مصطفى وهو يتحدث مع أحد أفراد عائلته عبر الهاتف عقب عملية إنقاذه.

https://web.facebook.com/watch/?v=725323719308796

كم نشر الوزير صورة لشاكر أوغلو وهو محاط بالطاقم الطبي في أحد مستشفيات مدينة هاتاي.

وبعد جهود كبيرة، تمكن فريق الإنفاذ من انتشال الطفل عثمان حلبية (14 عاما) حيا من تحت ركام منزله بولاية هاتاي.

وحسب قوجة، فإن الطفل عثمان يلقى الرعاية الصحية في مستشفى مصطفى كمال بولاية هاتاي.

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=760354865459601&set=a.445653433596414&type=3