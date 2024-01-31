معجزة.. العثور على عجوز حية أمضت 20 ساعة في الماء المتجمد

تم العثور على امرأة فرنسية تبلغ من العمر 71 عامًا في سويسرا على ضفاف نهر دو. بعد أن أمضت ما يقرب من عشرين ساعة في المياه الجليدية. حسب ما ذكرته فرانس بلو. ويعتبر العثور عليها على قيد الحياة “معجزة” بحسب رجال الدرك.

وكانت هذه السبعينية قد جاءت لقضاء بضعة أيام في كوموا بدوبس لزيارة الأصدقاء. حسب قول زملائنا. وكانت قد استأجرت شاليهها الخاص في هذه البلدة. الواقعة وسط متنزه دوبس الطبيعي الإقليمي، الواقع على مقربة من الحدود السويسرية.

وقررت العجوز هي وأصدقاؤها الذهاب في نزهة على الأقدام. حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر. تناولوا الغداء معًا قبل أن يذهبوا في طريقهم المنفصل. وتم تحديد اجتماعهم التالي في المساء لتناول العشاء.

وبعد انتظارها طويلا، اتصل أصدقاؤها بالشرطة للعثور عليها، خاصة وأن أشيائها الخاصة كانت لا تزال في الشاليه.

وتم تحديد الموقع الجغرافي للهاتف للمرة الأخيرة عند الساعة 3:30 بعد الظهر. وهي عملية صعبة لأن الشبكة مشوشة بين سويسرا وفرنسا، حسبما تشير فرانس بلو.

واستدعي رجال الدرك كتيبة من الكلاب. حيث قادتهم هذه الأخيرة إلى ضفاف نهر دوبس.

ثم تم إجراء مكالمة هاتفية لحل الوضع، فقد أبلغ عمدة مدينة جومواس قوات الدرك بسماع صرخات على الجانب السويسري. ومن هناك، عُثر على الضحية عالقة بين الصخور.

وتم بعد ذلك نقل الضحية جوا إلى مستشفى جامعة بيزانسون. وقال الدرك لفرانس بلو إن درجة حرارة المياه في منطقة دوب، بتيارها القوي. تتراوح بين 7 و8 درجات مئوية، أي المياه الجليدية.