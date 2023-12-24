معجزة.. امرأة ذات رحم مزدوج تلد طفلين في يومين

أنجبت الأمريكية كيلسي هاتشر، وهي حامل في كلا الرحم، طفلين في يومين.

تسمى هذه الظاهرة النادرة للغاية بالحمل التجويفي. وكانت فرص الحمل في كلا الرحمين في وقت واحد “واحدة في المليون”، وفقا لمستشفى جامعة ألاباما.

وأنجبت الامرأة طفلها الأول يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، ثم أعقبه طفل ثان في اليوم التالي. حسبما أعلن مستشفى جامعة ألاباما في برمنغهام (UAB)، الواقع في الولايات المتحدة.

هذه الولادة هي نتيجة لتشوه خلقي أصاب الأم؛ لديها رحم مزدوج، مثل ما يقرب من 0.3% من النساء في العالم.

وقال العلماء: “يحتوي كل رحم على قناة فالوب ومبيض، وفي حالة كيلسي هاتشر، لديها أيضًا عنقان للرحم”.

“واحد في المليون”

خلال أول فحص لها بالموجات فوق الصوتية بعد اكتشاف حملها، علمت كيلسي أنها تحمل طفلاً ثانيًا، ولكن في رحمها الآخر.

كيلسي هاتشر هي أم لثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 7 و 4 و 2 سنة. ولكن فرص الحمل في كلا الرحمين في وقت واحد كانت “واحد في المليون”، وفقا لمستشفى الجامعة.

خلال فترة الحمل، كان لكل من الأجنة رحم خاص به، وكيس، ومشيمة، وحبل سري. مما أتاح لهم مساحة أكبر للنمو والتطور، كما يوضح الطبيب ريتشارد أو. ديفيس، الذي أدار عملية الحمل.

بعد ولادة الطفل الأول يوم الثلاثاء، أصيبت كيلسي بانقباضات للطفل ب أثناء إرضاعها للطفل أ”، كما يوضح الأطباء.

وأخيراً أجريت عملية قيصرية للطفل الثاني، الذي ولد بعد عشر ساعات من ولادة شقيقته الكبرى.

تقول الأم، نقلاً عن البيان الصحفي، من جامعة ألاباما: “إنه أمر جيد أن يكون لدى طفلين. كان لكل منهما منزل خاص به، والآن لكل منهما قصة ميلاده الخاصة.