معجزة.. انتشال فتاة بعد 10 أيام تحت الأنقاض

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا.

وتم إنقاذ الفتاة، بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال الهائل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 41 ألفا في كل من تركيا وسوريا.

ويعد انتشال أحياء بعد 10 أيام من أي زلزال أمر غير عادي بالنسبة للعديد من الخبراء.

وأوضح أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطبي التركية أن بوسع من هم تحت الأنقاض البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمدة تصل إلى خمسة أيام.

وأضاف أنه “أي شيء يتجاوز خمسة أيام يعد من المعجزات”.

كما أوضح دينيز جيزر، أخصائي الباطنة في مستشفى بمدينة مرسين التركية، أن أحد أكبر مشاكل البقاء على قيد الحياة هو البرد.

مضيفا: “بعض المرضى بقوا في مناطق مغلقة، وتمكنوا بالتالي من الصمود تحت المباني، في مساحات صغيرة ومغلقة. فضلا عن أن بعضهم كان بحوزته ماء”.

يشار إلى أن عدد الضحايا في تركيا تجاوز 36 ألف شخص، بحسب ما أعلنت اليوم هيئة إدارة الطوارئ.