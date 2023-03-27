معجزة حقيقية.. توأمان ولدا في الشهر السادس وبقيا على قيد الحياة

في حالة غريبة ونادرة للغاية بقي التوأمان “تيني” و”إلغان ريس” على قيد الحياة رغم ولادتهما في الشهر السادس من الحمل.

وبقي الطفلان 150 يوما في العناية الطبية. وتنقلا بين عدد من المستشفيات بأجساد نحيلة للغاية.

وقالت الأم تريسي إيفيندين، 38 عاما إن العائلة عاشت لحظات عصيبة راقبت فيها الحالة بخوف شديد. ولكنها اليوم تشعر بأمل كبير بعد القدرة على إبقاء الأطفال على قيد الحياة.

من جانبه قال والد التوأمان مارك ريس: “لا يمكننا أن نشكر الممرضات والموظفين بما فيه الكفاية، لقد تمكنوا من مساعدة أطفالنا”.

قد لا يزال الأطفال بحاجة إلى رعاية وعلاج مستمرين ولكن يمكنهم الآن العودة إلى منزل العائلة في لامبيتر، غرب ويلز.