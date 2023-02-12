معجزة ربانية.. إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض بعد 136 ساعة
في معجزة إلهية، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال إمرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد مضي 136 ساعة على الزلزال.
ووقعت الحادثة في ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا والتي تعرضت لزلزال مدمر الإثنين الماضي خلف الآلاف من القتلى.
فرق الإنقاذ تتمكن من انتشال إمرأة وهي على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد مضي 136 ساعة على #الزلزال في ولاية أدي يامان جنوب شرقي #تركيا pic.twitter.com/boVVtbRIuj
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 12, 2023
فيما تمكنت فرق تركية في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هطاي. وجاء ذلك بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.
#شاهد | فرق تركية تنجح في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية #هاطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلازل التي ضربت ولايات جنوبي البلاد pic.twitter.com/JoJu08YurU
— TRT عربي (@TRTArabi) February 12, 2023
هذا وأفادت تقارير أممية ومنظمة الصحة العالمية بأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا حصد أرواح أكثر من 28 ألف شخص. فضلا عن تضرر نحو 26 مليونا، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا.
وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل “ستتضاعف”.