معجزة ربانية.. إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض بعد 136 ساعة

في معجزة إلهية، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال إمرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد مضي 136 ساعة على الزلزال.

ووقعت الحادثة في ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا والتي تعرضت لزلزال مدمر الإثنين الماضي خلف الآلاف من القتلى.

فيما تمكنت فرق تركية في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هطاي. وجاء ذلك بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.

هذا وأفادت تقارير أممية ومنظمة الصحة العالمية بأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا حصد أرواح أكثر من 28 ألف شخص. فضلا عن تضرر نحو 26 مليونا، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل “ستتضاعف”.