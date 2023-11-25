معجزة ميلان يدخل تاريخ الدوري الإيطالي في سن الـ 15

عرف الدوري الإيطالي، اليوم السبت، مشاركة أصغر لاعب في تاريخه، فرانشيسكو كاماردا معجزة ميلان الذي يبلغ من العمر 15 سنة و 8 أشهر و 15 يوما.

وشهدت مباراة ميلان أمام الضيف فيورنتيا التي لعب ضمن دوري “الكالتشيو” بملعب “سان سيرو” دخول اللاعب كاماردا كبديل في الدقائق الأخيرة للصربي لوكا يوفيش.

وحطم كاماردا الرقم الذي كان مسجلا باسم ويزدوم إيمي لاعب بولونيا الذي ظهر لأول مرة في الكالتشيو بعمر 15 عاما و174 يوما.

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