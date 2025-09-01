معدل الفائدة التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية.. بنك الجزائر يصدر بيانا هاما

أصدر بنك الجزائر اليوم الإثنين بيانًا فيما يخص التعليمة رقم 08 - 2025 المؤرّخة في 31 أوت 2025 المعدلة للتعليمة رقم 07-2020 المؤرخة في 29 أفريل 2020 والمتعلقة بمعدل الفائدة التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية.

وحسب البيان تهدف هذه التعليمة إلى تعديل التعليمة رقم 07-2020 المؤرخة في 29 أفريل 2020 والمتعلقة بمعدل الفائدة التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية.

كما تم تعديل المادة 2 من التعليمة رقم 07-2020 المؤّرخة في 29 أفريل 2020 والمتعلقة بمعدل الفائدة التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية بحيث

“يُحدد معدل الفائدة التوجيهي المطبّق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية بـ 2.75%.

وأشار البيان، أن هذه التعليمة تدخل حيز التطبيق ابتداءً من تاريخ الإمضاء عليها.