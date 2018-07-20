معدل هيثم رحومة في البكالوريا مجرد إشاعة فايسبوكية

نفى مدير التربية لولاية الوادي عبد المجيد بن قداش، خبر حصول الطالب هيثم رحومة على أعلى معدل على المستوى الوطني في امتحان البكالوريا، مؤكدا انها إشاعة.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر حصول هيثم رحومة على معدل 19.52 مع نشر وثيقة على اساس انها مستخرجة من الديوان الوطني للإمتحانات .

وهي مجرد اشاعة تداولها رواد صفحات الفيسبوكية وتم صناعتها بالفوتشوب خاصة ان رقم التسجيل الذي يبدا من اليسار الى اليمين بالرقم 35 وهو الرقم المخالف للرمز ولاية الوادي 39 .

اضافة الى ان مكان الازدياد كتب بان التلميذ من مواليد وادي سوف وهذا المكان لا يوجد اطلاقا في السجلات الادارية اطلاقا بل يكتب اسم احد البلديات اوالوادي فقط .

واكد محدثنا في تصريح ل النهار اون لاين أن الاول على مستوى الولاية هي آية هويدي من بلدية تغزوت بعلامة 18.91 في شعبة العلوم التجريبية .