معرض “أوتو واست 2018” للسيارات في وهران من 9 إلى 15 ديسمبر

ستكون صناعة السيارات الجزائرية على موعد مع الطبعة ال18 لصالون السيارات لغرب البلاد أوتو واست 2018 المقررة بين 9 و15 ديسمبر بمركز الاتفاقيات بوهران ”محمد بن أحمد”.

وستكون زهاء 40 علامة، معظمها منتج في الجزائر، حاضرة في هذه التظاهرة التي ستقام تحت شعار “الإنتاج الجزائري للسيارات: تنويع وتطور”.

الطبعة الجديدة ستبرز تنوع المنتوج الوطني الذي يضم المركبة السياحية والنفعية والصناعية.

ويتزامن الصالون مع النسخة الرابعة لصالون الدراجات النارية “موتو واست” الذي سيتم خلاله عرض زهاء 20 علامة لهذه الدراجات وملحقاتها.

إلى جانب المنتجات المتعلقة بسلامة المستعملين من ملابس وخوذات وقطع الغيار.

هذا الموعد الاقتصادي سيتميز أيضا بمشاركة شركات مختصة في الخدمات المرتبطة بالسيارات، سيما في مجالي التأمينات والتمويل البنكي.